LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 4/16/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 454 PM EDT FRI APR 16 2021 /354 PM CDT FRI APR 16 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR...EXCEPT MOSTLY CLOUDY FAR EAST. LOWS 18 TO 33...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY FAR EAST. HIGHS 40 TO 54...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 22 TO 32...COLDEST IN THE INTERIOR. SUNDAY...INCREASING CLOUDS. HIGHS 48 TO 59...WARMEST INTERIOR WEST AND SOUTH CENTRAL. SUNDAY NIGHT...A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. CLOUDY. LOWS 27 TO 34. MONDAY...COLDER. BLUSTERY DURING THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS 33 TO 44...COLDEST WEST AND NORTH CENTRAL. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 35 TO 43. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 27...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 40S.