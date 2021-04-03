LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 4/2/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 413 PM EDT FRI APR 2 2021 /313 PM CDT FRI APR 2 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID 50S. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 28 TO 34. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 50S. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE. LOWS IN THE MID 30S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS IN THE MID 50S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 36 TO 42. HIGHS 48 TO 54. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 32 TO 38. HIGHS 48 TO 54.