STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 338 PM EDT FRI APR 22 2022 /238 PM CDT FRI APR 22 2022/ TONIGHT...BREEZY. RAIN SHOWERS WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 35 TO 43. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS THROUGH EARLY AFTERNOON. HIGHS 46 TO 66...COOLEST NORTH AND EAST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 41 TO 54...COOLEST NORTH AND EAST. SUNDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 60 TO 66. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS IN THE KEWEENAW PENINSULA. LOWS 31 TO 40. MONDAY...COOLER. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 37 TO 48. TUESDAY...COLDER. MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE 20S AND 30S. HIGHS IN THE 20S AND 30S. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 30S AND 40S.