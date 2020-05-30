LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 5/29/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 316 PM EDT FRI MAY 29 2020 /216 PM CDT FRI MAY 29 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND COOL. A CHANCE OF SHOWERS LATE. LOWS 36 TO 43. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY EARLY WITH ISOLATED TO SCATTERED RAIN SHOWERS...THEN BECOMING MOSTLY SUNNY BY THE AFTERNOON. HIGHS 48 TO 62...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. SATURDAY NIGHT...CLEAR AND COOL. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR. LOWS 30 TO 40. SUNDAY...AREAS OF FROST IN THE MORNING. MOSTLY CLEAR. HIGHS 58 TO 71...COOLEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 47. MONDAY...INCREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. A CHANCE OF EVENING SHOWERS WEST. HIGHS 63 TO 74...WARMEST WEST INTERIOR. TUESDAY...DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL AND EAST. LOWS 47 TO 55. HIGHS 67 TO 85...WARMEST WEST INTERIOR. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 65 TO 80.