LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 7/24/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
427 PM EDT FRI JUL 24 2020 /327 PM CDT FRI JUL 24 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. LOWS 62 TO
72...COOLEST INTERIOR EAST.

SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE
OF SHOWERS FAR WEST THROUGH MID AFTERNOON...THEN A CHANCE OF SHOWERS
AND THUNDERSTORMS BY LATE AFTERNOON WEST AND CENTRAL. HIGHS 87 TO
93...EXCEPT IN THE UPPER 70S TO MID 80S EAST AND NEAR LAKE MICHIGAN.
HEAT INDICES IN THE 90S BY THE AFTERNOON...MAINLY WEST AND CENTRAL.

SATURDAY NIGHT...VERY WARM AND HUMID. MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND
THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 71 TO 76.

SUNDAY...VERY WARM AND HUMID AGAIN. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS
AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 83 TO 90...EXCEPT AROUND 80 OVER THE
TIP OF THE KEWEENAW AND ALONG THE EASTERN LAKE SUPERIOR SHORELINE.

SUNDAY NIGHT...COOLER...BECOMING LESS HUMID. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS SOUTH AND EAST. MOSTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLEAR
LATE. LOWS 56 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST.

MONDAY...COOLER AND LESS HUMID. MOSTLY SUNNY. HIGHS 71 TO
82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 54 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 69 TO 81...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 64 TO 79...WARMEST WEST.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story