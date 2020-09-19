LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 9/18/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 422 PM EDT FRI SEP 18 2020 /322 PM CDT FRI SEP 18 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. WIDESPREAD FROST INLAND FROM THE GREAT LAKES OVERNIGHT. LOWS 27 TO 35 INLAND AND 35 TO 40 ALONG THE GREAT LAKES. SATURDAY...MOSTLY SUNNY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS FROM THE KEWEENAW INTO EASTERN UPPER MICHIGAN. HIGHS 57 TO 64. SATURDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR EAST IN THE EVENING...THEN CLEARING. MOSTLY CLEAR ELSEWHERE. LOWS IN THE 40S. SUNDAY...BREEZY. MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 60S. SUNDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS WEST HALF. PARTLY CLOUDY EAST HALF. A CHANCE OF SHOWERS FAR WEST LATE. LOWS 48 TO 55. MONDAY...BREEZY. PARTLY CLOUDY. HIGHS 66 TO 72. TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 50S. HIGHS 68 TO 76...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY...THEN INCREASING CLOUDS LATE WITH A CHANCE OF SHOWERS BY EVENING. LOWS 48 TO 54. HIGHS 67 TO 74... COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. $$ ROLFSON