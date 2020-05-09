LOCAL 3 FRIDAY’S OVERNIGHT WEATHER FORECAST 5/8/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 603 PM EDT FRI MAY 8 2020 /503 PM CDT FRI MAY 8 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS OVER THE EAST HALF. LOWS 15 TO 29...COLDEST WEST INTERIOR. SATURDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS EAST IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 52....COOLEST EAST HALF NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...THEN INCREASING CLOUDS. LOWS 24 TO 33. SUNDAY...BLUSTERY AND CONTINUED UNSEASONABLY COLD. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 46...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 30. MONDAY...CLEAR TO PARTLY CLOUDY.. HIGHS 34 TO 46...COOLEST EAST AND ALONG LAKE SUPERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 14 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 42 TO 54...COOLEST EAST HALF. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 32. HIGHS 50 TO 58. $$