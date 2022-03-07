STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
316 AM EST MON MAR 7 2022 /216 AM CST MON MAR 7 2022/

TODAY...MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY KEWEENAW AND FAR
WEST. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH CENTRAL AND EAST. 
HIGHS 26 TO 33.

TONIGHT...PARTLY CLOUDY TO MOSTLY CLEAR. A SLIGHT CHANCE OF SNOW
SHOWERS EAST OF MUNISING. COLDER. LOWS 6 TO 17 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST.

TUESDAY...MOSTLY SUNNY...BECOMING MOSTLY CLOUDY WEST BY LATE
AFTERNOON. HIGHS 32 TO 38.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST HALF.
LOWS MAINLY IN THE TEENS. 

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE COPPER
COUNTRY. HIGHS 20 TO 33...WARMEST SOUTH CENTRAL. 

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE
INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24. 

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW. LOWS 6 TO 12 EXCEPT ZERO
TO 6 ABOVE INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24.