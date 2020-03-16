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LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER 3/16/2020

Weather
Posted: / Updated:

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
411 PM EDT MON MAR 16 2020 /311 PM CDT MON MAR 16 2020/

TONIGHT…CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS OR DRIZZLE
EARLY…TAPERING OFF THROUGHOUT THE NIGHT. LOWS 17 TO 29…COOLEST
WEST.

TUESDAY…BLUSTERY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. ISOLATED SNOW SHOWERS
IN THE EAST AND ACROSS THE KEWEENAW PENINSULA EARLY. HIGHS IN THE
30S.

TUESDAY NIGHT…MOSTLY CLEAR…THEN INCREASING CLOUDS FROM THE
SOUTHWEST LATE. LOWS 12 TO 26…COLDEST OVER THE INTERIOR.

WEDNESDAY…CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX LATER IN THE DAY.
HIGHS MAINLY IN THE 30S.

WEDNESDAY NIGHT…CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX. LOWS 27 TO
32.

THURSDAY…CLOUDY. A WINTRY MIX IN THE MORNING…CHANGING TO MOSTLY
RAIN IN THE AFTERNOON AND EVENING. HIGHS IN THE UPPER 30S AND LOWER 40S.

FRIDAY…BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE MORNING THEN TAPERING
OFF LATER IN THE DAY. LOWS 17 TO 27…COOLEST WEST HALF. HIGHS IN
THE 20S TO LOWER 30S.

SATURDAY…PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS…MAINLY EAST HALF. LOWS 5 TO 16
ABOVE…COOLEST WEST HALF. HIGHS AROUND 30.

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