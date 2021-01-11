LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/11/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 326 PM EST MON JAN 11 2021 /226 PM CST MON JAN 11 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 28. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING...BECOMING PARTLY CLOUDY BY AFTERNOON. HIGHS IN THE MID 30S. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW BECOMING LIKELY IN THE WEST BY AFTERNOON...CHANCE OF SNOW ELSEWHERE. HIGHS IN THE MID 30S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE 20S. HIGHS 29 TO 35. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 15 TO 25...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S.