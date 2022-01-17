STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 336 PM EST MON JAN 17 2022 /236 PM CST MON JAN 17 2022/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR TUESDAY AFTERNOON AND NIGHT FOR MUCH OF UPPER MICHIGAN... TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ENDING LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 7 ABOVE TO 17 ...EXCEPT 6 BELOW TO 8 ABOVE FAR EAST. TUESDAY...SNOW...ESPECIALLY IN THE AFTERNOON AND EVENING. SNOW COULD BE HEAVY AT TIMES. BLUSTERY. HIGHS 24 TO 31...EXCEPT 15 TO 24 FAR EAST. TUESDAY NIGHT...BLUSTERY. SNOW LIKELY...EXCEPT SOUTH CENTRAL. LOWS 3 ABOVE FAR WEST TO 17 EAST. WEDNESDAY...BECOMING COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 7 ABOVE TO 22 IN THE MORNING...WARMEST EAST...TEMPERATURES MOSTLY STAGNANT THROUGH THE DAY. WEDNESDAY NIGHT...COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 13 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST FAR WEST AND FAR EAST. THURSDAY...COLD. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 2 ABOVE ZERO FAR WEST TO 15 ABOVE EAST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 16 BELOW TO 3 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO 19. SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 1 ABOVE TO 12 ABOVE...COLDEST INTERIOR CENTRAL. HIGHS 17 TO 24.