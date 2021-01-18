LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/18/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 407 PM EST MON JAN 18 2021 ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT TONIGHT FOR ONTONAGON AND NORTHERN HOUGHTON COUNTIES...AND THROUGH WEDNESDAY MORNING FOR NORTHERN CHIPPEWA COUNTY... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE TEENS...EXCEPT AROUND 8 ABOVE INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS IN THE TEENS WEST AND LOW 20S EAST. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH MORE SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. BECOMING PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO...WARMER NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 26 TO 31. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 17 TO 25. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS BY AFTERNOON. HIGHS 29 TO 35. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLDER. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE TEENS...EXCEPT AROUND 8 ABOVE INTERIOR WEST. HIGHS IN THE TEENS. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS EARLY. LOWS RANGING FROM 5 BELOW INTERIOR WEST TO 10 ABOVE KEWEENAW AND EAST. HIGHS MAINLY IN THE TEENS.