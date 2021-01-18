LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/18/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
407 PM EST MON JAN 18 2021

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT TONIGHT FOR ONTONAGON
AND NORTHERN HOUGHTON COUNTIES...AND THROUGH WEDNESDAY MORNING FOR
NORTHERN CHIPPEWA COUNTY...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE TEENS...EXCEPT AROUND 8 ABOVE
INTERIOR WEST.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS IN THE TEENS WEST AND LOW
20S EAST.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH MORE SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. BECOMING PARTLY CLOUDY
ELSEWHERE. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO...WARMER
NEAR LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY...CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER
THE KEWEENAW AND EAST...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 26 TO 31.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST.
LOWS 17 TO 25.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS BY AFTERNOON. HIGHS 29 TO 35.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLDER. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE TEENS...EXCEPT AROUND 8 ABOVE
INTERIOR WEST. HIGHS IN THE TEENS.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS EARLY. LOWS RANGING FROM 5 BELOW
INTERIOR WEST TO 10 ABOVE KEWEENAW AND EAST. HIGHS MAINLY IN THE
TEENS.

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