LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 227 PM EST MON JAN 25 2021 /127 PM CST MON JAN 25 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND SNOWBELTS. LOWS 2 TO 16...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST TO NORTH SNOWBELTS. HIGHS 17 TO 25. TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 2 ABOVE TO 15...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. HIGHS 12 TO 22. WEDNESDAY NIGHT...COOLER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH DECREASING CLOUDS WEST LATE. LOWS 5 BELOW TO 12 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EAST. HIGHS 14 TO 21. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS NEAR ZERO TO 12 ABOVE. HIGHS 18 TO 26. SATURDAY...CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE WEST. LOWS 7 TO 15. HIGHS 23 TO 30.