LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/27/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 357 PM EST MON JAN 27 2020 /257 PM CST MON JAN 27 2020/ TONIGHT...CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 16 TO 22. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS. HIGHS 25 TO 30. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 ABOVE TO 10 ACROSS INTERIOR WEST AND FAR EAST...ELSEWHERE TEENS. WEDNESDAY....MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE UPPER 20S. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE TEENS. THURSDAY AND FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE TEENS. HIGHS AROUND 30. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW. LOWS IN THE LOWER 20S. HIGHS AROUND 32.