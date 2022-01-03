STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 347 PM EST MON JAN 3 2022 /247 PM CST MON JAN 3 2022/ ...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FOR PORTIONS OF UPPER MICHIGAN FROM TUESDAY EVENING THROUGH LATE WEDNESDAY... TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE KEWEENAW PENINSULA AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. LOWS 2 TO 17...COLDEST IN THE INTERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE WEST HALF IN THE AFTERNOON...AND ISOLATED SNOW SHOWERS ALONG WITH PATCHY FREEZING DRIZZLE IN THE EAST. HIGHS 23 TO 34...WARMEST ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY NIGHT...SNOW AND AREAS OF BLOWING SNOW...HEAVY AT TIMES NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 14 TO 26...COLDEST WEST. WEDNESDAY...SNOW AND AREAS OF BLOWING SNOW...HEAVY AT TIMES NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 20 TO 31. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND BELTS. LOWS 2 TO 13. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND BELTS. HIGHS IN THE TEENS. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS AROUND THE NEGATIVE TEENS TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. HIGHS IN THE TEENS. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE NEGATIVE SINGLE DIGITS TO TEENS ABOVE ZERO. HIGHS IN THE 20S. $$