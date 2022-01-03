STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
347 PM EST MON JAN 3 2022 /247 PM CST MON JAN 3 2022/

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FOR PORTIONS OF UPPER MICHIGAN FROM
TUESDAY EVENING THROUGH LATE WEDNESDAY...

TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. SCATTERED SNOW SHOWERS IN
THE KEWEENAW PENINSULA AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.
LOWS 2 TO 17...COLDEST IN THE INTERIOR.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE WEST
HALF IN THE AFTERNOON...AND ISOLATED SNOW SHOWERS ALONG WITH
PATCHY FREEZING DRIZZLE IN THE EAST. HIGHS 23 TO 34...WARMEST
ALONG THE LAKESHORES.

TUESDAY NIGHT...SNOW AND AREAS OF BLOWING SNOW...HEAVY AT TIMES
NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 14 TO 26...COLDEST WEST.

WEDNESDAY...SNOW AND AREAS OF BLOWING SNOW...HEAVY AT TIMES
NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 20 TO 31.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH
WIND BELTS. LOWS 2 TO 13.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORTH WIND BELTS. HIGHS IN THE TEENS.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW
SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS AROUND THE NEGATIVE TEENS TO 10
ABOVE ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. HIGHS IN THE TEENS.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN
THE NEGATIVE SINGLE DIGITS TO TEENS ABOVE ZERO. HIGHS IN THE 20S.

$$