LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/11/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 359 PM EDT MON OCT 11 2021 /259 PM CDT MON OCT 11 2021/ TONIGHT...SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS...MAINLY EAST HALF. PATCHY FOG THROUGH THE NIGHT. LOWS 54 TO 62. TUESDAY...CLOUDY. PATCHY FOG THROUGH THE DAY. SCATTERED TO NUMEROUS SHOWERS THROUGH THE DAY...SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS EARLY. HIGHS 58 TO 68...WARMEST EAST HALF. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS 53 TO 60. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS LATE WEST HALF. HIGHS 63 TO 70. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 47 TO 58...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 58 TO 68...WARMEST EAST HALF. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 40 TO 48...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 50 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 34 TO 44...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 49 TO 60...WARMEST SOUTH CENTRAL.