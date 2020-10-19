LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/19/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 357 PM EDT MON OCT 19 2020 /257 PM CDT MON OCT 19 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR PORTIONS OF CENTRAL AND WESTERN UPPER MICHIGAN TUESDAY NIGHT INTO EARLY WEDNESDAY MORNING... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS THROUGH MIDNIGHT NEAR LAKE SUPERIOR, THEN PARTLY CLOUDY LATE. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS BY MID AFTERNOON...MIXED WITH SNOW NEAR THE MICHIGAN AND WISCONSIN STATE LINE. HIGHS 36 TO 42. TUESDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW AND RAIN BECOMING ALL SNOW OVER THE CENTRAL AND WEST. WET SNOW ACCUMULATIONS LIKELY CENTRAL AND WEST AWAY FROM LAKE SUPERIOR. LOWS 30 TO 36. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN. HIGHS 42 TO 48. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. THURSDAY...CLOUDY. RAIN WITH LIKELY...MIXED WITH SNOW EARLY. HIGHS 48 TO 54. FRIDAY...RAIN AND SNOW LIKELY. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS 42 TO 54. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42.