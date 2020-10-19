LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/19/2020

Weather

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Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
357 PM EDT MON OCT 19 2020 /257 PM CDT MON OCT 19 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR PORTIONS OF CENTRAL AND
WESTERN UPPER MICHIGAN TUESDAY NIGHT INTO EARLY WEDNESDAY MORNING...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
THROUGH MIDNIGHT NEAR LAKE SUPERIOR, THEN PARTLY CLOUDY LATE. LOWS
24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING
MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS BY MID AFTERNOON...MIXED
WITH SNOW NEAR THE MICHIGAN AND WISCONSIN STATE LINE. HIGHS 36 TO
42.

TUESDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW AND RAIN BECOMING ALL SNOW OVER THE
CENTRAL AND WEST. WET SNOW ACCUMULATIONS LIKELY CENTRAL AND WEST
AWAY FROM LAKE SUPERIOR. LOWS 30 TO 36.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN. HIGHS 42 TO 48.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW. LOWS
30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST.

THURSDAY...CLOUDY. RAIN WITH LIKELY...MIXED WITH SNOW EARLY.
HIGHS 48 TO 54.

FRIDAY...RAIN AND SNOW LIKELY. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO
30 INTERIOR WEST. HIGHS 42 TO 54.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW. LOWS 24 TO
30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42.

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