LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/4/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 339 PM EDT MON OCT 4 2021 /239 PM CDT MON OCT 4 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. AREAS OF FOG LATE. LOWS 45 TO 55. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. AREAS OF FOG THROUGH EARLY AFTERNOON. HIGHS 64 TO 73. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 43 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 70S. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 46 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOWER 70S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 51 TO 58. HIGHS 66 TO 72. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 57. HIGHS 68 TO 76.