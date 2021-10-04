LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/4/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
339 PM EDT MON OCT 4 2021 /239 PM CDT MON OCT 4 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. AREAS OF FOG LATE. LOWS 45 TO 55.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING
PARTLY CLOUDY. AREAS OF FOG THROUGH EARLY AFTERNOON. HIGHS 64 TO
73.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 43 TO 54...COOLEST INTERIOR
WEST.

WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 70S.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 46 TO 55...COOLEST INTERIOR
WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOWER 70S.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 51 TO 58. HIGHS
66 TO 72.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 57. HIGHS 68 TO 76.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories