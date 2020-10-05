LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/5/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 341 PM EDT MON OCT 5 2020 /241 PM CDT MON OCT 5 2020/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 4 PM TODAY TO 6 AM EDT TUESDAY FOR SCHOOLCRAFT COUNTY... TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY NORTH AND EAST. LOWS 43 TO 51. TUESDAY...PARTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS OVER THE WEST LATE. HIGHS 60 TO 65. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY...MAINLY IN THE EVENING. LOWS 42 TO 49. WEDNESDAY...BREEZY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 60. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 44...COOLEST IN THE INTERIOR. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 54 TO 59. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 36 TO 45...COOLEST IN THE INTERIOR. HIGHS 61 TO 71...COOLEST EAST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 50. HIGHS 57 TO 63.