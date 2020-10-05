LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/5/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
341 PM EDT MON OCT 5 2020 /241 PM CDT MON OCT 5 2020/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 4 PM TODAY TO 6 AM EDT
TUESDAY FOR SCHOOLCRAFT COUNTY...

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN
SHOWERS...MAINLY NORTH AND EAST. LOWS 43 TO 51.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN INCREASING CLOUDS
WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS OVER THE WEST LATE. HIGHS 60 TO 65.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY...MAINLY IN THE
EVENING. LOWS 42 TO 49.

WEDNESDAY...BREEZY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 60.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 44...COOLEST IN THE
INTERIOR.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 54 TO 59.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 36
TO 45...COOLEST IN THE INTERIOR. HIGHS 61 TO 71...COOLEST EAST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 50. HIGHS 57 TO 63.

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Trending Stories