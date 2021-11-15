LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/15/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 304 PM EST MON NOV 15 2021 /204 PM CST MON NOV 15 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE BETWEEN BIG BAY...MARQUETTE...AND GRAND MARAIS. LOWS IN THE TEENS INTERIOR WEST...AND IN THE 20S EAST AND ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS BY LATE AFTERNOON...MAINLY KEWEENAW AND NORTH CENTRAL. HIGHS 38 TO 46...WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY NIGHT...CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE EVENING...THEN DRIZZLE LIKELY AND PATCHY FOG OVERNIGHT. TEMPERATURES NEARLY STEADY IN THE UPPER 30S TO LOWER 40S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF DRIZZLE EAST IN THE MORNING. HIGHS IN THE 40S. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE WEST WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN EARLY. LOWS IN THE 20S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 30 TO 38. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF...MAINLY IN THE MORNING. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 35 TO 40. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 38 TO 43.