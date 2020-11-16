LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/16/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 327 PM EST MON NOV 16 2020 /227 PM CST MON NOV 16 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...MAINLY EAST HALF. MOSTLY CLEAR SOUTH CENTRAL. LOWS IN THE 20S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. CLOUDS DECREASING WEST LATE. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS EAST HALF. HIGHS 24 TO 33. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY EAST...AND BECOMING CLEAR WEST AND SOUTH CENTRAL. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS EAST HALF...MAINLY EARLY. LOWS IN THE TEENS WEST...AND IN THE 20S EAST AND ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 44. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS IN THE 30S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND WARMER. HIGHS 48 TO 54. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 30S. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S. SATURDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...MAINLY SOUTH AND EAST. LOWS 24 TO 36...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 37 TO 44.