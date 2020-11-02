LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/2/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 344 PM EST MON NOV 2 2020 /244 PM CST MON NOV 2 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE UPPER 20S INTERIOR WEST...AND IN THE LOW TO MID 30S ELSEWHERE. TUESDAY...WARMER. BECOMING SUNNY. HIGHS 53 TO 62 WEST HALF...AND AROUND 50 EAST HALF. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 30S INTERIOR...AND AROUND 40 ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY AND MILD. HIGHS 54 TO 63. WARMEST WEST. WEDNESDAY NIGHT...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE UPPER 30S IN THE INTERIOR WEST AND IN THE LOW 40S ALONG THE LAKESHORES. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. MILD. HIGHS 52 TO 62...WARMEST INTERIOR SOUTH. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. WARMER. LOWS 38 TO 46. HIGHS 56 TO 66...WARMEST WEST. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. MILD. LOWS 42 TO 50. HIGHS 56 TO 67...WARMEST WEST.