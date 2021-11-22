LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/22/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
332 PM EST MON NOV 22 2021 /232 PM CST MON NOV 22 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY IN THE EVENING THEN CLEARING. SCATTERED
SNOW SHOWERS EAST. LOWS 12 TO 18 EXCEPT SINGLE DIGITS INTERIOR 
WEST.

TUESDAY...MOSTLY SUNNY IN THE MORNING THEN BECOMING PARTLY
CLOUDY. HIGHS 35 TO 42. 

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 29 TO 36. 
WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY...ESPECIALLY EAST. HIGHS 42
TO 48.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY WEST AND
KEWEENAW. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. 

THANKSGIVING DAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY, COLDER. SNOW SHOWERS
LIKELY NORTHWEST SNOW BELTS...CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. 
HIGHS 25 TO 35.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY EAST. LOWS 
AROUND 18 EXCEPT AROUND 12 INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30. 

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 18 EXCEPT AROUND
12 INTERIOR WEST. HIGHS 30 TO 36.

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