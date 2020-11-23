LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 304 PM EST MON NOV 23 2020 /204 PM CST MON NOV 23 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. TUESDAY...CLOUDY. SNOW DEVELOPING FROM WEST TO EAST MIXING WITH RAIN NEAR THE LAKESHORES IN THE AFTERNOON. HIGHS 30 TO 36. TUESDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW SHOWERS AND POSSIBLE FREEZING DRIZZLE OVER THE INTERIOR CENTRAL AND WEST...CHANCE OF RAIN SHOWERS OR DRIZZLE ELSEWHERE. LOWS AROUND 30. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS SOUTH AND EAST. HIGHS 36 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A FEW SHOWERS EAST. LOWS AROUND 30. THANKSGIVING DAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOWER 40S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42. SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 24 TO 30. HIGHS 36 TO 42.