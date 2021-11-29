LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/29/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 345 PM EST MON NOV 29 2021 /245 PM CST MON NOV 29 2021/ TONIGHT...SNOW DIMINISHING FROM WEST TO EAST EARLY...THEN CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 24...EXCEPT 22 TO 28 NEAR THE LAKESHORES. TUESDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. SNOW MAY MIX WITH RAIN AT TIMES. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 32 TO 39. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE. LOWS 14 TO 24. WEDNESDAY...SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY. SNOW MAY MIX WITH RAIN IN THE AFTERNOON. HIGHS 35 TO 41. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 27 TO 34. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 33 TO 41. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO 24. HIGHS 27 TO 35. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS AROUND 16 TO 22. HIGHS AROUND 30.