LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/30/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 253 PM EST MON NOV 30 2020 /153 PM CST MON NOV 30 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF FLURRIES. LOWS IN THE LOW TO MID 20S...EXCEPT IN THE TEENS INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY CLOUDY IN THE MORNING THEN CLEARING. BLUSTERY EAST HALF. HIGHS 30 TO 36. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. REMAINING BLUSTERY EAST HALF. LOWS RANGING FROM 10 ABOVE IN THE INTERIOR WEST TO THE UPPER 20S EAST. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 37 TO 41. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 30S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE MID 30S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 36 TO 42. $$