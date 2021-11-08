LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/8/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 405 PM EST MON NOV 8 2021 /305 PM CST MON NOV 8 2021/ TONIGHT...DECREASING CLOUDS. LOWS 28 TO 42...COOLEST INTERIOR WEST AND WARMEST BY THE GREAT LAKES. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 55. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 43...COOLEST INTERIOR WEST AND WARMEST BY THE GREAT LAKES. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 52. WEDNESDAY NIGHT...RAIN BECOMING LIKELY LATE...ESPECIALLY WEST HALF. LOWS 34 TO 43. VETERANS DAY...WINDY. RAIN LIKELY. HIGHS 46 TO 53. FRIDAY...RAIN SHOWERS...MIXED WITH SNOW SHOWERS WEST. LOWS 25 TO 35...COOLEST WESTERN INTERIOR. HIGHS 35 TO 45...WARMEST EAST HALF. SATURDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 22 TO 35..COOLEST INTERIOR WEST. HIGH 34 TO 42.