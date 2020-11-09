LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/9/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 418 PM EST MON NOV 9 2020 /318 PM CST MON NOV 9 2020/ TONIGHT...RAIN SHOWERS START EARLY EVENING. RAIN BECOMING LIKELY WEST AND CENTRAL...HEAVY AT TIMES. CHANCE OF RAIN EAST LATE. LOWS 34 TO 53...COOLEST WEST HALF. TUESDAY...RAIN...HEAVY AT TIMES. RAIN MAY MIX WITH SNOW OR SLEET WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 39 TO 57 EARLY...COOLING FROM WEST TO EAST THROUGH THE DAY. TUESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE EVENING...CHANGING TO SNOW WEST. LOWS 22 TO 35...COOLEST WEST. WEDNESDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 32...COOLEST WEST HALF. THURSDAY...BECOMING CLOUDY...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE AFTERNOON...CHANGING TO SNOW WEST. HIGHS 37 TO 47. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 29...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 31 TO 40. SATURDAY...RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS 19 TO 28. HIGHS 38 TO 44.