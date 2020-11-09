LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/9/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
418 PM EST MON NOV 9 2020 /318 PM CST MON NOV 9 2020/

TONIGHT...RAIN SHOWERS START EARLY EVENING. RAIN BECOMING LIKELY
WEST AND CENTRAL...HEAVY AT TIMES. CHANCE OF RAIN EAST LATE. LOWS 34
TO 53...COOLEST WEST HALF.

TUESDAY...RAIN...HEAVY AT TIMES. RAIN MAY MIX WITH SNOW OR SLEET
WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 39 TO 57 EARLY...COOLING FROM WEST TO
EAST THROUGH THE DAY.

TUESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE EVENING...CHANGING TO
SNOW WEST. LOWS 22 TO 35...COOLEST WEST.

WEDNESDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 32...COOLEST WEST HALF.

THURSDAY...BECOMING CLOUDY...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE
AFTERNOON...CHANGING TO SNOW WEST. HIGHS 37 TO 47.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 29...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 31 TO 40.

SATURDAY...RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS 19 TO 28. HIGHS 38 TO 44.

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