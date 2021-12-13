STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 337 PM EST MON DEC 13 2021 /237 PM CST MON DEC 13 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 28. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG IN THE EVENING, THEN AREAS OF FOG AFTER MIDNIGHT. CHANCE OF DRIZZLE AFTER MIDNIGHT. LOWS 30 TO 36. WEDNESDAY...DRIZZLE IS LIKELY...OTHERWISE CLOUDY. AREAS OF FOG. HIGHS IN THE MID TO UPPER 40S. WEDNESDAY NIGHT...BECOMING WINDY. AREAS OF FOG. RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 30 TO 36. THURSDAY...WINDY AND CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 30 TO 45 EARLY...DECREASING FROM WEST TO EAST BY MORNING. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS AROUND 18 EXCEPT AROUND 12 INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 18. HIGHS 24 TO 30.