LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/14/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 324 PM EST MON DEC 14 2020 /224 PM CST MON DEC 14 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS KEWEENAW. SNOW SHOWERS LIKELY EAST. LOWS 6 TO 12 EXCEPT NEAR ZERO INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 18 TO 24. TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 12 TO 18. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 30. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 30. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS LATE. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE MID 30S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 30 TO 36.