LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/16/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 408 PM EST MON DEC 16 2019 /308 PM CST MON DEC 16 2019/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST WIND SNOW BELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 2 BELOW TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 15 TO 24. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 BELOW TO 3 ABOVE. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOWBELTS. HIGHS 7 TO 13. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH HALF. LOWS 3 BELOW TO 9 ABOVE...COLDEST INTERIOR. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. HIGHS 19 TO 26. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 20. HIGHS 27 TO 34. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 24. HIGHS NEAR 30.