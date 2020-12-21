LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/21/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 324 AM EST MON DEC 21 2020 /224 AM CST MON DEC 21 2020/ MONDAY...CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND CENTRAL. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. HIGHS 30 TO 36. MONDAY NIGHT...CLOUDY. SCATTERED LIGHT SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 15 TO 24. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST EARLY. HIGHS 28 TO 34. TUESDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY NORTH AND EAST. LOWS 24 TO 31. WEDNESDAY...CLOUDY. CHANCE OF SNOW...BECOMING RAIN AND SNOW BY AFTERNOON. HIGHS 35 TO 40. THURSDAY...COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 2 ABOVE TO 15...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 9 TO 16 WEST HALF...15 TO 24 EAST HALF. CHRISTMAS DAY...CONTINUED COLD WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS ZERO TO 11...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO 21.