LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/23/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
229 PM EST MON DEC 23 2019 /129 PM CST MON DEC 23 2019/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 28.

TUESDAY...CLOUDY. PATCHY FOG. HIGHS IN THE 30S.

TUESDAY NIGHT...CLOUDY. A SLIGHT CHANCE FOR PATCHY FREEZING DRIZZLE
CENTRAL AND EAST. PATCHY FOG. LOWS 27 TO 34.

CHRISTMAS DAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF DRIZZLE...MAINLY IN THE
AFTERNOON. PATCHY FOG. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SOUTH AND A CHANCE OF
MIXED PRECIPITATION NORTH. PATCHY FREEZING RAIN POSSIBLE EAST. LOWS
27 TO 34.

THURSDAY...RAIN SHOWERS LIKELY...PERHAPS MIXING WITH FREEZING RAIN
EAST IN THE MORNING AND MIXING WITH SNOW IN THE EVENING WEST. HIGHS
36 TO 42.

FRIDAY...CLOUDY. A SLIGHT CHANCE FOR LINGERING SNOW SHOWERS BEFORE
SUNRISE FAR WEST AND FAR EAST. HIGHS IN THE LOW TO MID 30S.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY LATE. LOWS 19
TO 27. HIGHS IN THE LOW TO MID 30S.

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