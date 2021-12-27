STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
422 PM EST MON DEC 27 2021 /322 PM CST MON DEC 27 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR THE KEWEENAW
PENINSULA TONIGHT...

.TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE
KEWEENAW AND IN THE EAST EARLY. LOWS 8 TO 25...COLDEST IN THE
INTERIOR WEST.

.TUESDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW LATE IN THE DAY. HIGHS 25
TO 33.

.TUESDAY NIGHT...CLOUDY WITH SNOW. LOWS 13 TO 27...COLDEST IN THE
INTERIOR WEST.

.WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 20
TO 34...WARMEST IN THE EAST.

.WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 1 TO 22...COLDEST IN THE
INTERIOR WEST.

.THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
ACROSS THE NORTH LATER IN THE DAY. HIGHS 18 TO 26.

.FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
ACROSS THE NORTH. LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN
THE TEENS AND 20S.

.NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS.
LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE TEENS AND 20S.