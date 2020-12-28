LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/28/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 343 PM EST MON DEC 28 2020 /243 PM CST MON DEC 28 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT TONIGHT FOR ALGER...LUCE...NORTHERN SCHOOLCRAFT...CHIPPEWA COUNTIES... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY IN THE EVENING THEN CLEARING. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS TO THE EAST. COLDER. LOWS 6 TO 12 EXCEPT AROUND 8 BELOW INTERIOR WEST. TUESDAY...INCREASING CLOUDS. HIGHS 18 TO 24. TUESDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW SHOWERS ARRIVING LATE. LOWS 12 TO 18. WEDNESDAY...CLOUDY. SNOW SHOWERS DIMINISHING FROM WEST TO EAST BY AFTERNOON. HIGHS 24 TO 32. COOLEST TO THE WEST. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS FOR THE NORTHWEST SNOWBELTS. LOWS 18 TO 24 EXCEPT AROUND 12 INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 24 TO 32. NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE EAST HALF. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 6 TO 18 INTERIOR WEST. HIGHS 26 TO 32. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30.