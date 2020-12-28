LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/28/2020

Weather

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Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
343 PM EST MON DEC 28 2020 /243 PM CST MON DEC 28 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT TONIGHT FOR
ALGER...LUCE...NORTHERN SCHOOLCRAFT...CHIPPEWA COUNTIES...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY IN THE EVENING THEN CLEARING. SCATTERED
TO NUMEROUS SNOW SHOWERS TO THE EAST. COLDER. LOWS 6 TO 12 EXCEPT
AROUND 8 BELOW INTERIOR WEST.

TUESDAY...INCREASING CLOUDS. HIGHS 18 TO 24.

TUESDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW SHOWERS ARRIVING LATE. LOWS 12 TO
18.

WEDNESDAY...CLOUDY. SNOW SHOWERS DIMINISHING FROM WEST TO EAST BY
AFTERNOON. HIGHS 24 TO 32. COOLEST TO THE WEST.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS FOR
THE NORTHWEST SNOWBELTS. LOWS 18 TO 24 EXCEPT AROUND 12 INTERIOR
WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 24 TO 32.

NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE
EAST HALF. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 6 TO 18 INTERIOR WEST. HIGHS 26
TO 32.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR
WEST. HIGHS 24 TO 30.

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