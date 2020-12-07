LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/7/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
417 PM EST MON DEC 7 2020 /317 PM CST MON DEC 7 2020/


TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 26.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 30.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 41.

FRIDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 25 TO 33. HIGHS
36 TO 42.

SATURDAY...CHANCE OF SNOW WEST. RAIN AND SNOW LIKELY EAST.
LOWS 25 TO 33. HIGHS 32 TO 40...COLDEST WEST.

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