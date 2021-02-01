LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/1/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 319 PM EST MON FEB 1 2021 /219 PM CST MON FEB 1 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOWBELTS. LOWS 11 TO 24...WARMEST CENTRAL AND ALONG LAKESHORES. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOWBELTS IN THE MORNING. HIGHS 26 TO 33. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 2 TO 17...COOLEST FAR EAST AND WESTERN INTERIOR. WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS. HIGHS IN THE 30S. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW LATE FAR WEST. LOWS 18 TO 26. THURSDAY...SNOW BECOMING LIKELY...POSSIBLY MIXED WITH RAIN SOUTH CENTRAL AND EAST. HIGHS 31 TO 35. FRIDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. TURNING COLDER AND BLUSTERY. LOWS 8 TO 25...WARMEST CENTRAL AND EAST. HIGHS 13 TO 30...WARMEST EAST HALF. SATURDAY...COLD AND BLUSTERY. SNOW SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 2 BELOW ZERO TO 13 ABOVE...COLDEST WEST INTERIOR. HIGHS 5 TO 18...WARMEST EAST.