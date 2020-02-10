LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/10/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 420 PM EST MON FEB 10 2020 /320 PM CST MON FEB 10 2020/ TONIGHT...INCREASING CLOUDS FROM THE NORTH. A CHANCE OF SNOW WEST AND NORTHEAST. LOWS 13 TO 22. TUESDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST AND FAR EAST ENDING IN THE EVENING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 32. TUESDAY NIGHT...SOME CLEARING SKIES EARLY...THEN INCREASING CLOUDS FROM THE NORTHWEST. LOWS 11 TO 22. WEDNESDAY...SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW INCREASING THROUGH THE DAY...ESPECIALLY FOR THE NORTH WIND SNOW BELTS IN THE AFTERNOON AND EVENING. TURNING BLUSTERY AND COLDER IN THE LATE AFTERNOON AND EVENING. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 26 TO 34. WEDNESDAY NIGHT...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW LIKELY IN THE NORTH WIND SNOW BELTS. LOWS 3 BELOW TO 7 ABOVE...COLDEST WEST. THURSDAY...COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. SCATTERED SNOW SHOWERS SOUTH. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 4 TO 14 ABOVE...COLDEST WEST. FRIDAY...VERY COLD EARLY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR EARLY. BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON. LOWS ZERO TO 22 BELOW ZERO...COLDEST OVER THE INTERIOR WEST. HIGHS IN THE TEENS. SATURDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS. CLOUDY. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 27 TO 32