LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/10/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
420 PM EST MON FEB 10 2020 /320 PM CST MON FEB 10 2020/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS FROM THE NORTH. A CHANCE OF SNOW WEST
AND NORTHEAST. LOWS 13 TO 22.

TUESDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST AND FAR EAST ENDING IN
THE EVENING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 32.

TUESDAY NIGHT...SOME CLEARING SKIES EARLY...THEN INCREASING CLOUDS
FROM THE NORTHWEST. LOWS 11 TO 22.

WEDNESDAY...SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW INCREASING THROUGH THE
DAY...ESPECIALLY FOR THE NORTH WIND SNOW BELTS IN THE AFTERNOON AND
EVENING. TURNING BLUSTERY AND COLDER IN THE LATE AFTERNOON AND
EVENING. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 26 TO 34.

WEDNESDAY NIGHT...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW
LIKELY IN THE NORTH WIND SNOW BELTS. LOWS 3 BELOW TO 7
ABOVE...COLDEST WEST.

THURSDAY...COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING
SNOW IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. SCATTERED SNOW
SHOWERS SOUTH. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 4 TO 14 ABOVE...COLDEST WEST.

FRIDAY...VERY COLD EARLY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR EARLY. BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON. LOWS ZERO
TO 22 BELOW ZERO...COLDEST OVER THE INTERIOR WEST. HIGHS IN THE
TEENS.

SATURDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS. CLOUDY. LOWS ZERO TO 10 ABOVE.
HIGHS 27 TO 32

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