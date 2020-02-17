LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/17/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 337 PM EST MON FEB 17 2020 /237 PM CST MON FEB 17 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES IN CENTRAL AND EASTERN UPPER MICHIGAN THIS EVENING THROUGH TUESDAY MORNING... TONIGHT...SNOW...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST. LOWS IN THE TEENS WEST AND IN THE MID 20S EAST. TUESDAY...BLUSTERY...WITH NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 28. TUESDAY NIGHT INTO WEDNESDAY...BLUSTERY WITH NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 4 BELOW ZERO INTERIOR WEST...TO 13 ABOVE EAST AND NEAR THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. HIGHS 8 TO 17...COLDEST WEST. WEDNESDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 BELOW TO 6 BELOW INTERIOR WEST...AND NEAR ZERO EAST AND BY LAKE SUPERIOR. THURSDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST IN THE MORNING. OTHERWISE BECOMING MOSTLY SUNNY. HIGHS 18 TO 23. FRIDAY...WARMER. MOSTLY SUNNY AND BREEZY. LOWS 3 TO 13 ABOVE...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS IN THE 30S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 20. HIGHS IN THE UPPER 30S TO AROUND 40.