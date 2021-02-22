LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/22/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 402 PM EST MON FEB 22 2021 /302 PM CST MON FEB 22 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN AT TIMES WEST EARLY EVENING. LOWS 26 TO 34. TUESDAY...WARM. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW LATE SOUTHWEST. HIGHS 33 TO 42...WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY NIGHT...SNOW LIKELY. LOWS IN THE 20S. WEDNESDAY...SNOW ENDING FROM WEST TO EAST THROUGH THE MORNING... THEN A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. PARTIAL CLEARING WEST AND SOUTH LATE. HIGHS 26 TO 36. WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 6 TO 17...COOLEST OVER THE INTERIOR. HIGHS 22 TO 32. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. WARMER AND BREEZY. LOWS 6 TO 16. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW...MAINLY IN THE MORNING. LOWS 16 TO 26. HIGHS 28 TO 39...WARMEST SOUTH CENTRAL. $$ VOSS