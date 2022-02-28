STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 417 PM EST MON FEB 28 2022 /317 PM CST MON FEB 28 2022/ TONIGHT...LIGHT SNOW...POSSIBLY MIXED WITH FREEZING DRIZZLE WEST...ENDING THIS EVENING. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW FAR EAST OVERNIGHT. MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 22. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS BETWEEN MUNISING AND NEWBERRY IN THE MORNING. HIGHS 24 TO 35...WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY IN THE EVENING...THEN INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SNOW WEST LATE. LOWS 6 TO 14. WEDNESDAY...SNOW LIKELY...BUT DIMINISHING SOUTH CENTRAL IN THE AFTERNOON. HIGHS 23 TO 33...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY NEAR LAKE SUPERIOR...ESPECIALLY IN THE EVENING. LOWS 6 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS BETWEEN MUNISING AND NEWBERRY IN THE MORNING. HIGHS 17 TO 25. FRIDAY...INCREASING CLOUDS. LOWS ZERO TO 10 ABOVE...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS IN THE 20S. SATURDAY...SNOW BECOMING LIKELY. SNOW MAY MIX WITH FREEZING RAIN LATE. LOWS 10 TO 18. HIGHS 27 TO 32.