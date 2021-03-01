LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/1/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
400 PM EST MON MAR 1 2021 /300 PM CST MON MAR 1 2021/

...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR CHIPPEWA COUNTY THIS
EVENING...

...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR SCHOOLCRAFT COUNTY TUESDAY
AFTERNOON INTO TUESDAY EVENING...

TONIGHT...COLD. BREEZY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS AND PATCHY
BLOWING SNOW EAST HALF BEFORE MIDNIGHT. CLEAR TO PARTLY
CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY EAST THIS EVENING. LOWS 8 BELOW ZERO TO
10 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL.

TUESDAY...WINDY AND WARMER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE
OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND FAR EAST. HIGHS 32 TO
45...COOLEST EAST.

TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY NORTH HALF.
A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OR FREEZING DRIZZLE WEST AND NORTH
CENTRAL...MAINLY AFTER MIDNIGHT. NOT AS COLD. LOWS 18 TO 27.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
OR FREEZING DRIZZLE IN THE MORNING WEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS 26
TO 39...WARMEST SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 4 ABOVE TO
18...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 25 TO 36...WARMEST ALONG THE
WISCONSIN BORDER.

FRIDAY INTO SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 7 ABOVE TO 20...COOLEST
INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 30S.

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