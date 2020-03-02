LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/2/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 427 PM EST MON MAR 2 2020 /327 PM CST MON MAR 2 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY TO START...THEN INCREASING CLOUDS OVERNIGHT. A CHANCE OF SNOW WEST LATE. LOWS 17 TO 24. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST...AND SNOW SHOWERS LIKELY EAST. SNOW MAY MIX WITH RAIN IN THE AFTERNOON. HIGHS 34 TO 38. TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS IN THE MID 20S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY...WITH SOME CLEARING IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE 30S. WEDNESDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW WEST OVERNIGHT. MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 26. THURSDAY...A MIX OF RAIN AND SNOW LIKELY. CLOUDY. HIGHS 35 TO 42. FRIDAY...CLOUDY TO START...BECOMING CLEAR IN THE AFTERNOON. BLUSTERY...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST. LOWS 19 TO 26. HIGHS 28 TO 36. SATURDAY...PARTLY CLOUDY AND WARMER. LOWS 8 TO 18. HIGHS 35 TO 44...WARMEST WEST.