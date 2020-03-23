LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 339 PM EDT MON MAR 23 2020 /239 PM CDT MON MAR 23 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY DRIZZLE...SPRINKLES OR FLURRIES EARLY EAST. LOWS 16 TO 29...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY DRIZZLE LATE WEST. HIGHS 39 TO 47. TUESDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS WEST AND CENTRAL. LOWS 29 TO 37. WEDNESDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW IN THE MORNING. HIGHS IN THE 40S. WEDNESDAY NIGHT...RAIN OR SNOW LIKELY. LOWS 22 TO 30. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 32 TO 41. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 28. HIGHS 37 TO 47. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 24 TO 32. HIGHS IN THE 40S.