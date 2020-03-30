LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/30/2020

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Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
431 PM EDT MON MAR 30 2020 /331 PM CDT MON MAR 30 2020/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF FREEZING DRIZZLE ACROSS
THE HIGHER TERRAIN OF THE NORTH CENTRAL. LOWS 20 TO 28.

TUESDAY...CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF DRIZZLE OR FREEZING DRIZZLE
ACROSS THE HIGHER TERRAIN OF THE NORTH CENTRAL IN THE MORNING. HIGHS
35 TO 45...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF DRIZZLE OR
FREEZING DRIZZLE EAST. LOWS 26 TO 31.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 40S.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDS INCREASING FROM WEST TO EAST. A CHANCE OF
RAIN AND SNOW WEST. LOWS 27 TO 33.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN WEST. HIGHS IN THE
50S...EXCEPT IN THE 40S OVER THE KEWEENAW AND NEAR LAKE MICHIGAN.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. A CHANCE OF RAIN ACROSS THE WEST.
LOWS 30 TO 38. HIGHS 44 TO 58...COOLEST OVER THE KEWEENAW AND NEAR
LAKE MICHIGAN.

SATURDAY...CLOUDY. RAIN LIKELY EARLY...POSSIBLY MIXED WITH SNOW
WEST. LOWS 27 TO 37...COOLEST WEST. HIGHS MAINLY IN THE 40S.

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