STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
306 PM EST MON MAR 7 2022 /206 PM CST MON MAR 7 2022/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST OF
MUNISING. COLDER. LOWS 6 TO 16 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST.

TUESDAY...MOSTLY SUNNY...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE
OF SNOW SHOWERS WEST BY EVENING. HIGHS 32 TO 38.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST
HALF...BECOMING FAR EAST AFTER MIDNIGHT. LOWS MAINLY IN THE
TEENS.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 24 TO 30.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. COLDER. LOWS AROUND 6 EXCEPT
NEAR ZERO INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS AROUND
6 EXCEPT 6 BELOW TO ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LAKE EFFECT SNOW SHOWERS.
LOWS 6 TO 12 EXCEPT NEAR ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24.