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LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/9/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
433 PM EDT MON MAR 9 2020 /333 PM CDT MON MAR 9 2020/

TONIGHT...CHANCE FOR A WINTRY MIX ACROSS CENTRAL AND EAST. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 12 TO 22...COLDEST WEST HALF.

TUESDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY BY THE AFTERNOON. HIGHS 29 TO
42...WARMEST INTERIOR WEST AND SOUTH CENTRAL.

TUESDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE FOR SNOW. LOWS 18 TO 25.

WEDNESDAY...CHANCE OF SNOW CENTRAL AND EAST EARLY...POSSIBLY MIXED
WITH RAIN AT TIMES. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 45.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE FOR A WINTRY MIX. LOWS 28 TO
32.

THURSDAY...CHANCE FOR A WINTRY MIX...SWITCHING OVER TO RAIN IN THE
AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 40 TO 46.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS IN THE
30S.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 23. HIGHS 27 TO 36.

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