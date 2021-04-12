LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/12/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
351 PM EDT MON APR 12 2021 /251 PM CDT MON APR 12 2021/

TONIGHT...PATCHY DENSE FOG. MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED RAIN
SHOWERS. LOWS 34 TO 40.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 42
TO 48.

TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW
SHOWERS. PATCHY FOG LATE. LOWS 30 TO 36.

WEDNESDAY...CLOUDY. PATCHY FOG. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS.
HIGHS 40 TO 46.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW
SHOWERS. LOWS 30 TO 36.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS
38 TO 44.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR
WEST. HIGHS IN THE LOWER 50S.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30. HIGHS 48 TO 54.

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