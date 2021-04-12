LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/12/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 351 PM EDT MON APR 12 2021 /251 PM CDT MON APR 12 2021/ TONIGHT...PATCHY DENSE FOG. MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED RAIN SHOWERS. LOWS 34 TO 40. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 42 TO 48. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. PATCHY FOG LATE. LOWS 30 TO 36. WEDNESDAY...CLOUDY. PATCHY FOG. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS 40 TO 46. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 30 TO 36. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 38 TO 44. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE LOWER 50S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30. HIGHS 48 TO 54.