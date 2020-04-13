LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/13/2020

NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 430 PM EDT MON APR 13 2020 /330 PM CDT MON APR 13 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR EASTERN UPPER MICHIGAN... ...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FOR THE KEWEENAW AND EASTERN UPPER MICHIGAN... TONIGHT...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST NORTHWEST WIND SNOW BELTS...ELSEWHERE PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 15 IN THE INTERIOR...15 TO 25 NEAR THE SHORELINES. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS. HIGHS 26 TO 35...WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8 TO 15 IN THE INTERIOR...15 TO 27 NEAR THE SHORELINES AND INTERIOR EAST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 27 TO 36. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 15 IN THE INTERIOR... 15 TO 22 NEAR THE SHORELINES. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. HIGHS IN THE 30S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 25 IN THE INTERIOR...20 TO 30 NEAR THE LAKE. HIGHS AROUND 40. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 25 TO 30. HIGHS AROUND 50. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 25 TO 30. HIGHS 40 TO 45.