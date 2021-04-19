LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/19/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 319 PM EDT MON APR 19 2021 /219 PM CDT MON APR 19 2021/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR ALGER AND LUCE COUNTIES THIS EVENING... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS AROUND THE MICHIGAMME HIGHLANDS AND IN THE EAST. COLDER. LOWS IN THE MID 20S EXCEPT AROUND 18 INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST...DIMINISHING THOUGH THE DAY. HIGHS 30 TO 36. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 20 TO 28...COLDEST INTERIOR. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 48 TO 54. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 30 TO 36. HIGHS 54 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 30 TO 36. HIGHS 48 TO 54.